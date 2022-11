Flash mob dei residenti del centro storico di Alghero, questa mattina, per sensibilizzare le istituzioni sui problemi del quartiere antico. In tanti si sono dati appuntamento davanti alla sede del Comune, in Piazza Porta Terra, con cartelli di protesta, alcuni molto fantasiosi e simpatici, denunciando diverse criticità.

Dal rumore notturno alla sporcizia, passando per la presenza di topi e scarafaggi, per arrivare all'invasione dei tavolini di bar e ristoranti e alla cronica carenza di posti auto.

“Nel centro storico a vivere siamo in pochi - spiega Alessandra Casu, presidente del comitato Alguer Vella -, chi ha scelto di andarsene lo ha fatto proprio perché i problemi più acuti rendono meno vivibile questo quartiere. Siamo invasi dai rifiuti che attirano ratti, gabbiani e scarafaggi. Lo spazio pubblico è ormai invivibile, invaso da tavolini e sedie, a volte abusivi. La notte non si può dormire e nessun o interviene a ripristinare la quiete pubblica”.

