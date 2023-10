Una giornata all’insegna dello sport e della salute. L’evento di Fitwalking, la camminata ludico-motoria non competitiva, a carattere sportivo e socio umanitario aperta a tutti, e in programma domenica 8 ottobre a Porto Torres a partire dalle 9 in piazza Eroi dell’Onda.

La manifestazione ha anche lo scopo di rendere partecipi un numero sempre crescente di associazioni umanitarie e di volontariato, impegnate nel sociale e nell’assistenza a persone diversamente abili, coinvolgendo i loro iscritti e simpatizzanti. A tale scopo l’organizzazione destinerà parte della quota di iscrizione di ciascun partecipante alle stesse associazioni che aderiranno all’iniziativa.

La camminata è aperta a tutti: famiglie, associazioni sportive, umanitarie, culturali e senza limiti di età. Alle 8.30 il ritrovo per le iscrizioni e la consegna del kit fitwalker, alle 9.30 il riscaldamento musicale e la partenza della camminata che procederà sul lungomare. L’evento è organizzato dall’Ente di Promozione Sportiva MSP Italia – Comitato di Sassari/Olbia ( Walter Falchi) con la collaborazione tecnica della Scuola sarda del cammino di Mauro Pirino (ideatore e fondatore dell'evento) e quella organizzativa e logistica della Liru’ Eventi (Lidia Russu).

