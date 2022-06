Fiamme in una lavanderia a Sassari nel pomeriggio di oggi.

Sul posto, intorno alle 15, sono intervenuti i Vigili del fuoco dopo una richiesta ricevuta dalla sala operativa del Comando. Due le squadre in azione, la zona è stata messa in sicurezza e l’incendio estinto. In corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo.

Presenti, per quanto di competenza, i carabinieri.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata