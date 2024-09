Allarme nel pomeriggio di lunedì all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per un principio di incendio scoppiato in un terrazzo al terzo piano della struttura, proprio sotto le sale operatorie.

Per cause in fase di accertamento le fiamme sono partite da alcuni rifiuti momentaneamente accatasti nel terrazzo.

Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che il fuoco si propagasse ad altre zone dell'edificio.

I locali interni dell'ospedale non sono stati attaccati dalle fiamme, né sono stati invasi dal fumo, e non è stato necessario evacuare alcuna zona della struttura.

