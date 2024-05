In occasione della Festha Manna il servizio di guardia medica sarà attivo 24 ore su 24, un’assistenza sanitaria garantita in caso di emergenza e per rispondere alle richieste di cittadini e turisti.

La Asl di Sassari ha risposto positivamente alla richiesta del Comune di Porto Torres di attivare il servizio di assistenza sanitaria per le giornate di festa del 18, 19 e 20 maggio, presso la Guardia medica del Poliambulatorio, in località Andriolu. Nel lungo weekend che vedrà incrementare l’afflusso di persone, provenienti dai comuni limitrofi per partecipare ai festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Turritani, aumentano anche i rischi di malori e di eventuali richieste di soccorso medico.

Pertanto l’amministrazione comunale ha richiesto un sercizio sanitario, giorno e notte, per assicurare assistenza in loco anche per evitare di rivolgersi al pronto soccorso di Sassari e garantire un pronto intervento sul posto. L’Azienda sanitaria locale non ha esitato a rispondere con la presenza di un medico.

