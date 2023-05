«La Festha Manna del 2023 è stata davvero una festa grande. Per tre giorni la nostra città è stata animata costantemente da una folla di residenti e visitatori provenienti da tutta la provincia. Il maggior numero di presenze è stato registrato durante il concerto delle Vibrazioni, sabato 27 maggio: abbiamo tutti avuto i brividi quando sotto la Torre Aragonese il pubblico ha creato un mare di luci a perdita d'occhio». Il sindaco Massimo Mulas traccia un bilancio della tre giorni di eventi organizzati a Porto Torres dal 27 al 29 maggio, giornate vissute tra riti sacri, tradizioni e spettacoli.

Domenica la processione dei santi Martiri Turritani ha visto coinvolte oltre cinquemila persone. La gestione dell'ordine pubblico si è svolta in modo ordinato, grazie alla fondamentale collaborazione di Polizia locale, carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Capitaneria di porto affiancati dalle compagnie barracellari di Porto Torres, Sennori e Stintino, dal Cisom, dalle associazioni di protezione civile e di pronto soccorso. Per mettere ordine anche nella materia degli spettacoli viaggianti è stata individuata un'area per il Luna Park di fronte al Quartiere satellite, «mentre abbiamo inviato una diffida ad altri operatori che hanno installato una struttura analoga senza seguire, a nostro parere, un adeguato percorso amministrativo in materia di sicurezza. Su questa vicenda è in corso un approfondimento da parte dei nostri Uffici e della Polizia locale», ha aggiunto il primo cittadino.

«Se la Festha Manna è stata un successo il merito va attribuito a tutta la comunità che ha risposto con passione e voglia di collaborare», ha sottolineato Maria Bastiana Cocco, assessora alla Cultura. «Possiamo essere fieri del risultato che abbiamo raggiunto: ancora una volta Porto Torres ha dimostrato che agendo con spirito di dialogo e impegno la nostra città può dare il meglio di sé». Il Piano finanziario della Festha Manna quest'anno è stato di 157mila e 859 euro (Iva compresa), coperti con fondi comunali e con contributi della Fondazione di Sardegna (80mila euro) e dell'assessorato regionale al Turismo (23mila euro).

