Nuovi posti auto in vista della Festha Manna e in previsione dell’incremento della circolazione veicolare a Porto Torres nelle giornate del 18, 19 e 20 maggio. La Capitaneria di porto turritana, in accordo con l’Autorità di Sistema portuale, si è adoperata per rispondere positivamente alle istanze pervenute dal Comune che ha presentato richiesta affinché alcune aree del porto siano destinate al parcheggio dei veicoli, così da rendere più scorrevole il traffico in occasione della manifestazione.

Grazie alla piena sinergia tra l’Autorità di Sistema portuale che ha messo a disposizione le aree, il Comune e la Capitaneria che ha proposto e predisposto l’apposita ordinanza, sarà possibile dunque regolare al meglio la viabilità cittadina e garantire una maggiore sicurezza agli automobilisti. Un impegno congiunto tra tutti gli organi preposti, comprese le associazioni cittadine, finalizzato alla buona riuscita della manifestazione. Al contempo, il maggior numero di parcheggi previsti quest’anno agevolerà la partecipazione agli eventi e alle attività in programma.

L’ordinanza prevede, all’interno dell’area portuale, 3 zone adibite a parcheggio a cui si aggiungono aree riservate alle persone con mobilità ridotta nel tratto compreso fra la rotonda del Piazzale “Eroi dell’onda” e l’incrocio nei pressi della Torre Aragonese. In particolare, a partire dalle 18 dei giorni 18, 19 e 20 maggio, saranno aperti contemporaneamente il “Parcheggio 1”, nelle banchine “Teleferica” e “Sud Ovest” (con l’esclusione dell’area di imbarco per il traghetto “Eolo”) e il “Parcheggio 3” presso il molo Alti Fondali, nell’area a partire dalla banchina “Nino Pala”, dal Cantiere Nautica Service fino al limite Ovest della recinzione della zona di ormeggio delle unità. Una volta esauriti i posti disponibili nel primo parcheggio, sarà aperto il “Parcheggio 2” nell’area di sosta dei mezzi pesanti situata tra l’edificio sede dell’AdSP del Mar di Sardegna e la caserma dei Vigili del Fuoco. Quanto al parcheggio lungo la viabilità portuale parallela a via Mare sarà consentito fino alla saturazione degli stalli esistenti, terminati i quali sarà consentito solo il transito per raggiungere i parcheggi n.1 e n. 2.

L’area di parcheggio antistante l’edificio della Lega Navale è destinata alle persone con mobilità ridotta a bordo di veicolo munito di contrassegno.

