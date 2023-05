Il Comune di Porto Torres ha rivoluzionato la viabilità nelle giornate della Festha Manna di Porto Torres: dalla mezzanotte del 27 maggio alle 24 del 29 maggio, sarà interdetto il traffico veicolare nelle diverse strade cittadine, in particolare del centro.

I divieti interessano il corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra la via Adelasia e la via Mare, con chiusura tra le intersezioni formate dalle vie Azuni, Petronia, Cavour, Amsicora, G.Bruno, Ponte Romano, Josto; corso Vittorio Emanuele tratto compreso tra la via Adelasia e la Piazza Marconi, con chiusura tra le intersezioni formate dalle vie: Adelasia, Eleonora D’Arborea, Carducci, Mazzini, Rossini; Via Sassari tratto compreso tra la via Adelasia e l'intersezione con la via E. Sacchi (biforcazione) con chiusura tra le intersezioni formate dalle vie: Eleonora d'Arborea, Bixio, Risorgimento, Manno; Viale delle Vigne tratto compreso tra la via Sacchi e la via Sassari; via Manno, tratto compreso tra la via Sassari ed il Largo Sabelli, con chiusura delle intersezioni con le vie: Sassari, Indipendenza; via Manno, tratto compreso tra la via Indipendenza e la via Monte Agellu; largo Sabelli, tratto compreso tra la via Manno e la Piazza Marconi, chiusura fra le intersezioni formate dalle vie: Monte Agellu, Mentana, Mazzini, Barisone, Turreni, Vicolo Turreni; via Indipendenza tratto compreso tra la via Migheli e la via Manno, chiusura nelle intersezioni formate dalle vie: Migheli, Mameli, Piazza Mameli; via Migheli tratto compreso fra la via Sassari e la via Ennio Porrino.

Il divieto non riguarda i veicoli di Polizia Stradale, di soccorso e per i mezzi in utilizzo agli operatori commerciali autorizzati. Tra le zone in cui non sarà possibile sostare si inserisce piazza Bazzoni Marinaru; piazzale ex provinciale 81 denominato “Scoglio Ricco” in tutta l'area; è consentito il libero accesso alle proprietà private presenti nelle vie interessate dalla manifestazione.



