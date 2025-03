Un progetto culturale incentrato su manifestazioni religiose, di spettacolo e con esposizione e narrazione delle tradizioni. Gli eventi sono inseriti nel cartellone della Festha Manna, che prevede la sua attuazione nella città di Porto Torres, nel periodo della Pentecoste, compreso fra il 7 e il 21 giugno.

Il progetto da 183 mila euro è stato approvato dall’amministrazione comunale che ha partecipato al bando, anche in questa edizione 2025, pubblicato dall’assessorato regionale al Turismo (scadenza oggi 10 marzo) per l'ottenimento di finanziamenti dedicati. Tra le iniziative di grande interesse turistico il concerto con artista di livello nazionale sotto la Torre Aragonese, ma anche eventi identitari come il Palio di Santu Bainzu, la sagra del pesce, e della tradizione come la Regata del Pescatore.

A corredo della processione dei Martiri Turritani, il più importante momento religioso vissuto dai fedeli, gli eventi di rievocazione storica come “Il Sogno di Comita” , e ancora il Pontificale celebrato dal vescovo della diocesi, il pellegrinaggio notturno , lo scambio delle chiavi, i balli sardi tradizionali, i canti a chiterra e diverse iniziative organizzate nella giornata dedicata a San Gavino, patrono della città.

© Riproduzione riservata