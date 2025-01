«Il nostro porto sicuro». Così viene definita dalla sua famiglia l’osilese Caterina Sanna, da ieri nuova centenaria nell’elenco dei tanti suoi coetanei che rappresentano un patrimonio di esperienze.

Trasferitasi da tempo a Muravera, ha festeggiato il traguardo dei cento anni circondata dall’affetto dei suoi cari. Ma non è voluto mancare neppure l'assessore del Comune di Osilo, Valentino Canu, che si è recato nel centro sarrabese per porgerle i più calorosi auguri e per consegnarle una targa ricordo a nome dell’intera amministrazione comunale.

«Il secolo di vita, d'altra parte, - ha detto - va sempre celebrato perché custodisce esperienze, emozioni, insegnamenti e sorrisi indimenticabili».

Tanti gli auguri arrivati fino a Muravera dal paese di Osilo, dove nonna Caterina ha vissuto per un lungo periodo lasciando ricordi e persone care che, però, non l’hanno dimenticata, specie in questa occasione di festa e di condivisione di ricordi, storie di un passato lontano che la centenaria continua a raccontare.

