Il maltempo non ha fermato la tanto attesa Parata di Natale che nel pomeriggio ha animato il cuore della città di Porto Torres. Dalla piazza Umberto 1, davanti al municipio, e poi lungo il corso Vittorio Emanuele, angolo via Adelasia, un festoso corteo con Babbo Natale, mascotte Disney, con gli elfi dell’associazione gruppo folk Intragnas Porto Torres e ballerini, hanno danzato per le vie della città.

Bambini e adulti si sono immersi nella sfilata di maschere dei personaggi di Topolino e Minny, Pippo e Babbo Natale con la sua inseparabile slitta per riempire di gioia il centro cittadino. La parata, organizzata dalla Pro Loco di Porto Torres, ha attraversato la strada principale che si apre tra le attività commerciali, regalando magia e divertimento.

Durante il pomeriggio sono stati allestiti i mercatini di Natale a cura degli studenti degli Istituti Comprensivi 1 e 2, ovvero le scuole di Borgona e Don Antonio Sanna del plesso Bellieni a cui hanno partecipato anche i gruppi scout Agesci e Cngei.

