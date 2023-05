Si riaccendono i fornelli per il ritorno della Sagra del pesce, una tradizione nata a Porto Torres sul finire degli anni ’60, e poi sparita nel nulla come la mega padella utilizzata per la frittura delle specie ittiche pescate nel Golfo dell’Asinara.

Il lunedì della Festha Manna dalle ore 13 si ripropone lo storico appuntamento gastronomico nella piazza Eroi dell’Onda, con l’intento di recuperare un evento che ha superato le 50 edizioni. Nel 2015 l’ultima sagra poi la sospensione a causa della sparizione della grande padella che, posizionata nell’area portuale, veniva preparata per la frittura di chili e chili di seppioline, calamari e gamberetti, un tratto distintivo della manifestazione per il particolare strumento da cucina, una delle attrazioni principali dell’evento.

Nell’ampio spazio di fronte al mare l'amministrazione comunale posizionava tavoli e gazebo provvisti di illuminazione per ospitare centinaia di partecipanti, locali e turisti. Per questa edizione il Comune ha pubblicato un bando, con scadenza 10 maggio, indirizzato alle associazioni in grado di curare l’organizzazione dell’evento e dell'evento denominato " Sagra del pesce", che si svolgerà il 29 maggio prossimo presso la piazza Eroi dell’Onda.

