Incontro pubblico venerdì 8 marzo alle 10.30 a Fertilia, nell’anniversario della città di fondazione, per discutere della rinascita della borgata. Una assemblea in mezzo alla strada, in via Pola, indetta da tutte le associazione che, a vario titolo, sono impegnate nel rilancio del rione trascurato.

«Sarà l’occasione per lanciare un forte messaggio alle istituzioni sullo stato di abbandono dell’importante patrimonio pubblico di Fertilia e sulla assoluta mancanza di luoghi in cui la comunità stessa si possa riunire in occasione degli importanti eventi che sempre più frequentemente vengono organizzati. A causa dell’abbandono e del dissesto di tanti edifici pubblici, infatti - spiegano le associazioni - oggi siamo costretti ad organizzare gli incontri pubblici in mezzo ad una strada, pur di non rinunciare a svolgere le nostre attività a favore della comunità di Fertilia e dell’agro».

L’iniziativa è organizzata dal Ccn Fertilia, dal Comitato di quartiere, Arenosu-Fertilia, dal Comitato Festeggiamenti San Marco dalle associazioni E.G.I.S., A.N.V.G.D. e dal museo Egea.





© Riproduzione riservata