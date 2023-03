In Finanziaria 200mila euro per Fertilia. Grazie alla richiesta dei consiglieri regionali di Forza Italia, Marco Tedde e Emanuele Cera, la giunta regionale ha adottato la delibera con la quale vengono stanziati, complessivamente, 600mila euro per il biennio 2023-2024 «per azioni materiali e immateriali finalizzate a realizzare la conoscenza dei fenomeni storici e culturali che hanno favorito la nascita delle tre città di fondazione: Fertilia, Carbonia e Arborea«, spiega l’ex sindaco di Alghero Marco Tedde. «Con il contributo di 200mila euro – aggiunge – si può dare ossigeno a quel percorso di svolta che Fertilia attende da troppi anni».

Il direttivo e il gruppo consiliare di Forza Italia ricordano, inoltre, che nel 2010 proprio la Giunta di centrodestra guidata dal sindaco Tedde varò un piano da 2 milioni di euro per il recupero per fini turistici di edifici storici di Fertilia. Piano che possedeva un’ampia elaborazione di dettaglio, che prevedeva per Fertilia la destinazione a futura sede del Festival Internazionale del Cinema della Riviera del Corallo e di sede stabile della Scuola Regionale di Cinematografia. Progetto che potrebbe essere recuperato.

«Lo stanziamento regionale è un primo passo importante nell’ottica di un processo più ampio di rigenerazione urbana e di promozione e fruizione turistica che dovrà coinvolgere le Città di fondazione», precisano gli esponenti di Forza Italia, sottolineando anche come l’amministrazione comunale stia lavorando per il rilancio di Fertilia.

«Va in questa direzione la delibera recentemente approvata dalla Giunta comunale – conclude Tedde – che prevede la rimodulazione del progetto pilota, destinando tutte le risorse disponibili alla riqualificazione architettonica dell’ex Cine-Teatro e dell’area adiacente».

© Riproduzione riservata