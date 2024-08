È cominciata, stamattina a Sassari, la Vestizione dei Candelieri, preludio alla Faradda di stasera. Ad aprire la cerimonia il consueto corteo che, da Palazzo Ducale, ha accompagnato il sindaco Giuseppe Mascia e il Gremio dei Massai fino a Palazzo di Città.

Qui, nella sala della Rappresentanza, la corporazione ha allestito la bandiera che è stata poi issata fuori dal balcone del Palazzo. Diverse le spighe di grano distribuite, segno distintivo dell’associazione. «Ereditare una tradizione - ha affermato il primo cittadino - è la migliore cosa che si possa fare. A zent’anni!» Stasera proprio i Massai rientreranno nel palazzo di Città per la cerimonia dell’Intregu e lo scambio della Bandiera con il gonfalone comunale.

Da lì in poi il sindaco e la giunta sfileranno lungo il percorso della Festha Manna fino ad arrivare in piazza Santa Maria per lo scioglimento del Voto all'Assunta. Intanto, in mattinata, ognuno dei 13 Gremi preparerà con fiori e i bora bora, nella propria sede, il cero che sfilerà dalle 18 in poi per la Faradda.

