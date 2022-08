"Metterò tutto me stesso e tutte le mie forze per guarire. Non voglio rimanere in sedia a rotelle". Parole forti, commoventi e coraggiose quelle di Fabio Piu, il 34enne sassarese, addetto al portierato ed ex pugile (ora fighter nella M.M A allenato da Gianmario Mereu), accoltellato alla schiena nella notte tra sabato e domenica 14 agosto nella spiaggia La Marinella di Porto Rotondo.

Da giorni il giovane è ricoverato nel reparto Neurochirurgia dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove ha subito un delicato intervento alla colonna vertebrale.

"Appena mi toglieranno i punti comincerò la riabilitazione - precisa Fabio - So che sarà molto dura, ma non vedo l'ora di mettermi all'opera".

Un'impresa difficile, ma non impossibile, visto che Fabio Piu riesce a muovere le dita del piede sinistro.

Dell'accoltellamento è accusato Elia Di Genova, un rapper romano di 26 anni, conosciuto col nome di Elia 17 Baby, già coinvolto in passato in varie risse, che ora si trova in isolamento presso il carcere di Bancali.

"Contro di lui provo rabbia - afferma Fabio Piu -. Io stavo solo cercando di soccorrere alcuni conoscenti coinvolti. Mi ha colpito all'improvviso e alle spalle, dopo è scappato assieme ai suoi amici".

Fabio è sommerso da centinaia di messaggi di solidarietà al giorno. Tutta la Sardegna tifa per la sua guarigione. Tante le parole di incoraggiamento. Come quelle dell'ex campione di pugilato Salvatore Erittu, che nei mesi passati si è anche distinto in alcune pregevoli iniziative contro il bullismo e la violenza.

Erittu, ora istruttore di pugilato ed educazione fisica, va spesso a trovare l'amico in ospedale. Anche questa sera. "Fabio è un guerriero del ring, sa soffrire e dimostrerà il suo carattere e la sua forza di volontà - dice -. Certo è che viviamo in tempi in cui certi messaggi di violenza sono trasmessi troppo facilmente in rete ed hanno un effetto nefasto, soprattutto con i più giovani. I risultati - conclude - sono sotto gli occhi di tutti. Bisognerebbe fare qualcosa".



