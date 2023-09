Quattro condanne a carico dei quattro imputati per la procurata evasione di Johnny lo Zingaro dal carcere di Bancali.

Questo pomeriggio in aula d'assise a Sassari la giudice Elena Meloni ha pronunciato la sentenza contro Gabriele Grabesu, Giovanna Truzzi, Christian Loi e Lorenzo Panei (imputato solo per favoreggiamento), accusati, secondo la pm Erica Angioni, di aver favorito la fuga dell'ergastolano Giuseppe Mastini, non tornato nel carcere di Bancali al termine di un permesso premio il 5 settembre 2020 e ritrovato due settimane dopo dalla polizia di Stato in località Zinziodda a Sassari.

La pena più consistente è quella per Gabriele Grabesu, difeso dall'avvocato Marco Palmieri, condannato a 4 anni.

2 anni e 6 mesi per Giovanna Truzzi, compagna di Mastini, assistita da Silvio Toccafondi. 3 anni e 2 mesi per Christian Loi, difeso da Stefano Porcu, e 1 anno e 6 mesi per Lorenzo Panei, seguito da Marco Piras e Paolo Spano.

