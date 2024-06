Quattro appuntamenti tra mito e contemporaneità dal 20 al 25 luglio, nello scenario del Nuraghe Palmavera e a Lo Quarter ad Alghero. Un cartellone Estate 2024 firmato Cedac - Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero e con il contributo della Fondazione di Sardegna.

Sabato 20 luglio alle 20 nel complesso nuragico Palmavera andrà in scena “Metamorfosi”, dal celebre poema di Publio Ovidio Nasone, con adattamento e regia di Andrea Baracco (produzione Cardellino srl). Una pièce intrigante in cui la musica e le danze dei Munedaiko (Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro, Tokinari Yahiro) s'intrecciano alle antiche favole raccontate dall'attrice Nina Pons (voce recitante) per riscoprire insieme al piacere della meraviglia davanti alla complessità e agli enigmi della natura, tutta l'attualità di un'opera scritta duemila anni fa, incentrata sulle umane passioni, tra la potenza di eros e le inquietudini e le intemperanze della giovinezza, in un mondo di dei e eroi.

Lunedì 22 luglio alle 21.30 a Lo Quarter “Lettura Clandestina”, un'antologia di prose argute e significative da “La solitudine del satiro” di Ennio Flaiano (produzione AidaStudio Produzioni in collaborazione con Bubba Music, con il coordinamento artistico di Elena Marazzita) con la voce recitante di Fabrizio Bentivoglio, affermato attore e regista, volto noto del grande e del piccolo schermo e la colonna sonora disegnata dal contrabbasso di Ferruccio Spinetti, per una riflessione sulle contraddizioni e i paradossi della società con la cifra ironica e caustica del grande scrittore abruzzese.

Mercoledì 24 luglio alle 21.30 a Lo Quarter “Una Guerra” di Michele Santeramo, con un'intensa Anna Foglietta, che presta volto e voce a una moderna eroina sulle note del violoncello di Francesco Mariozzi (sue le musiche originali), con il coordinamento artistico di Elena Marazzita (produzione Fondazione Teatro della Toscana e FestiValdera – distribuzione AidaStudio Produzioni). Una pièce coinvolgente, incentrata su una donna la cui esistenza è stata stravolta da uno dei tanti conflitti in corso nel pianeta, decisa a fuggire e soprattutto a portare in salvo i suoi figli, lontano da quell'ondata di violenza e ferocia, e pronta a attraversare terra e mare per inseguire il miraggio di un futuro migliore.

Giovedì 25 luglio alle 21.30 a Lo Quarter “In concerto con Enzo” di Paolo Jannacci & Band, per uno speciale omaggio a Enzo Jannacci: sul palco insieme con il musicista e compositore Paolo Jannacci (pianoforte e voce), Riccardo Fioravanti (basso), Daniele Moretto (tromba / flicorno e cori) e Stefano Bagnoli (batteria e percussioni) per una serata tra jazz e canzoni d'autore.

Biglietteria online su vivaticket. Info e prenotazioni: cell. 349.4127271

































