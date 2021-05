Erula, piccolo centro dell'Anglona di circa 720 abitanti a pochi chilometri di distanza da Tempio Pausania, torna ad essere Covid-free. È stato infatti dichiarato guarito anche l'ultimo cittadino che era ancora positivo.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco, Marianna Fusco: “Per la nostra comunità è una bellissima notizia – queste le sue parole -. Nonostante siamo ora a zero casi, chiedo vivamente di non abbassare la guardia e di continuare a rispettare le regole. La battaglia è ancora lunga e c'è ancora da combattere”.

Buone notizie erano arrivate anche alcuni giorni fa quando era stata dichiarata conclusa la quarantena per alunni, docenti e personale del locale plesso scolastico che era stato chiuso dopo l'accertamento di un caso di coronavirus.

Migliora nettamente la situazione sanitaria a Cossoine, piccolo centro del Meilogu. Dopo che nei giorni scorsi si era arrivati anche a superare la ventina di contagiati, è ora sceso a otto il numero delle persone che lottano contro il virus.

“Stiamo andando sulla strada per diventare Covid-free – ha dichiarato il sindaco, Sabrina Sassu -. La diminuzione del numero dei contagiati fa si che questo possa avvenire già nei prossimi giorni. Chiedo comunque ai miei cittadini di mantenere alta la guardia e rispettare le regole”.

Salgono da cinque a sette i cittadini di Viddalba positivi, di cui due ricoverati in ospedale, mentre diventano nove le persone in quarantena. A Torralba sono stati vaccinati i componenti della locale compagnia barracellare. “Per questo territorio – ha sottolineato il sindaco, Vincenzo Dore –, vaccinare anche i lavoratori delle forze dell’ordine è estremamente importante e lo abbiamo posto al centro del nostro piano vaccinale, dopo aver avviato l’immunizzazione degli ultra ottantenni, settantenni, parte dei sessantenni nonché delle persone fragili”.

