Una coppia, convivente, di origine nigeriana, è stata arrestata per spaccio dai carabinieri di Sassari. I due sono sospettati di aver messo in atto, nella loro abitazione in pieno centro storico, un collaudato sistema di distribuzione di eroina.

I militari hanno concentrato la lor attenzione su quanto accadeva nella casa a seguito di una serie di segnalazioni di semplici cittadini, preoccupati da un sospetto andirivieni di persone.

Le attività di appostamento e osservazione condotte dai militari da dicembre a marzo hanno quindi permesso, anche attraverso la realizzazione di filmati e foto, di documentare e raccogliere gravi indizi di colpevolezza ai danni della coppia, la cui abitazione era diventata punto di riferimento per numerosi tossicodipendenti della zona, alcuni dei quali fermati e trovati in possesso di eroina.

Arrestato in flagranza di reato a marzo lo spacciatore nigeriano, di 33 anni, trovato in possesso di 20 grammi di eroina suddivisa in varie dosi pronte per il confezionamento. La donna è stata invece localizzata dai carabinieri e arrestata il 21 maggio.

La donna, al termine dell’interrogatorio di garanzia, si trova ora ai domiciliari, l’uomo resta invece recluso a Bancali.

