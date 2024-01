Due giovani questa mattina in tribunale a Sassari sono stati assolti dall'accusa di violenza sessuale di gruppo. È il collegio presieduto da Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Paolo Bulla, a decretare la sentenza in corte d'Assise per i due, 22 e 25 anni, che secondo le accuse avrebbero stuprato l'amica di sempre, una ventenne, nella notte tra il 9 e il 10 settembre del 2021 in una casa del centro storico di Sassari.

Un atto compiuto nonostante il dissenso della ragazza e, secondo la Procura, approfittando della precarietà delle sue condizioni psicofisiche dovuta al consumo di bevande alcoliche.

Il pm Angelo Beccu, al termine della discussione, nella scorsa udienza, aveva chiesto 8 anni di reclusione per entrambi.

Condannato invece a un anno e 6 mesi il più giovane, reo confesso del reato di detenzione ai fini di spaccio di droga, perché trovato in possesso di 1 chilo e 340 grammi di marijuana. A difendere i due imputati l'avvocato Marco Palmieri, la legale di parte civile era Laura Secchi.

© Riproduzione riservata