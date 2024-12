Entrano nell'Istituto Agrario di via Bellini a Sassari ma vengono sorpresi dai carabinieri.

L'episodio risale alla notte di lunedì, nel quartiere di Latte Dolce, e ha visto due persone, 40 anni l'uno, poco più che 30enne l'altro, fare irruzione nella scuola. Azione che non è passata inosservata, anche perché è scattato l'allarme, e i militari, allertati, hanno raggiunto presto la zona sorprendendoli.

La coppia non ha rubato nulla e, finita in arresto, ha presenziato, stamattina in tribunale, alla direttissima di rito.

Per i due, difesi dall'avvocato Vittorio Campus, la giudice Claudia Sechi ha disposto la custodia cautelare in carcere a Bancali.







© Riproduzione riservata