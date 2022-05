Almeno trecento persone davanti alla palazzina di viale Dante, al numero 15, dove 100 anni fa è nato Enrico Berlinguer a Sassari. Il Comune di Sassari lo ha voluto onorare e ricordare con una targa scolpita dall'artista Igino Panzino. Sobria ma efficace come era il leader del Partito Comunista Italiano.

Il sindaco Nanni Campus ha spiegato: "Un'iniziativa programmata da questa Giunta sin dal suo insediamento, tre anni fa. L'idea è quella che Sassari renda omaggio ai suoi illustri cittadini e faremo cerimonia anche per i due presidenti della Repubblica sassaresi, Antonio Segni e Francesco Cossiga. L'onestà morale e la sobrietà sono i tratti di Berlinguer che vanno riconosciuti da qualsiasi fazione politica".

Il sindaco Nanni Campus (foto G. Marras)

E che non siano parole di circostanza il primo cittadino lo ha dimostrato rivelando un episodio: "Quando nel 1984, pochi giorni dopo la morte di Berlinguer, si votò per le Elezioni Europee, io, ex segretario del Fronte della Gioventù del Msi sassarese, votai comunista per la prima e unica volta nella mia vita. Un omaggio a un politico che era orgoglioso di essere sassarese e sardo. E in quelle elezioni Sassari ebbe percentuali altissime per il Pci e ci fu il cosiddetto sorpasso".

© Riproduzione riservata