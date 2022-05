Il tenore Francesco Demuro canterà l'inno di Mameli quando verrà scoperta la lapide in onore di Enrico Berlinguer. Mercoledì 25 maggio, a 100 anni esatti dalla nascita dello statista sassarese, l'Università lo ricorderà con una cerimonia solenne alla quale prenderà parte anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato era già intervenuto in occasione della cerimonia per ricordare il presidente Francesco Cossiga e le lapidi dei due illustri sassaresi sono fianco a fianco nel loggiato dell'Ateneo di Sassari.

Questa mattina la presentazione in Aula Magna della giornata che vede anche la partecipazione di tutta la famiglia Berlinguer e di ben due ministre: quella dell'Università Maria Cristina Messa e quella delle Politiche giovanili Fabiana Dadone.

Il rettore Gavino Mariotti ha espresso la sua soddisfazione: “L'evento è di caratura nazionale. Enrico Berlinguer ha dato lustro alla città: è stato non solo un grande politico, ma anche un grande intellettuale ed è giusto ne sia conservata memoria perenne in questi tempi dove si tende a dimenticare”.

Presenti anche l'onorevole Tore Cherchi, presidente regionale della Fondazione Enrico Berlinguer, e Omar Chessa, ordinario di Diritto Costituzionale che ricorderà la figura dello statista sassarese che all'Università di Sassari diede 15 esami con ottimo profitto prima di dedicarsi completamente alla politica.

A Enrico Berlinguer verrà riconosciuta come attestato di benemerenza una sorta di laurea ad honorem post mortem.

