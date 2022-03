Ennesimo incidente con feriti nell’incrocio per Bancali, al confine tra Sassari e Porto Torres, teatro di sinistri anche mortali. Ancora una volta si pone il problema della realizzazione di una rotatoria.

Lo scontro è avvenuto tra una Renault Megane proveniente da Sassari e diretta a Porto Torres e un furgone Peugeot sbucato dal bivio di Monte Rasu, la strada che conduce a Platamona. All’origine dell’incidente una probabile mancata precedenza del furgone.

I conducenti, lievemente feriti, sono stati trasportati dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Sassari per accertamenti. Hanno ricostruito la dinamica i carabinieri della compagnia di Porto Torres. Sul posto anche i vigili del fuoco della stazione locale.

Luogo di decine di incidenti gravi, di cui due mortali, si attende l’avvio dei lavori per mettere in sicurezza la strada. La provincia di Sassari ha finanziato la costruzione di una rotatoria con fondi pari a 600mila euro, un progetto inserito nella programmazione del ministero delle Infrastrutture per l’annualità 2021. Dopo il via libera del consiglio comunale di Sassari alla variante del Puc, gli atti verranno trasmessi al Comune di Porto Torres che dovrà approvare una mini variante al piano urbanistico. Una procedura necessaria all’avvio dei lavori.

© Riproduzione riservata