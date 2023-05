«Studieremo ogni singolo istante di tutte le telecamere presenti in zona Palazzetto. Chiederemo a chiunque nei paraggi. Presenteremo una denuncia in caserma. Trenta abbandoni in un mese».

È furioso il sindaco di Bonorva, Massimo D'Agostino, dopo l'ennesimo abbandono di cuccioli di cane: oggi undici piccoli sono stati lasciati vicino al palazzetto.

«Ora basta - tuona il primo cittadino -, si deve finirla con queste porcate. Oltre al gesto indegno per quelle povere bestiole, si procura una spesa enorme al Comune».

«Nelle prossime settimane avvieremo una campagna di sterilizzazione e spero che ci sia una grande adesione», conclude.

