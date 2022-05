Polizia locale in campo per educare i più piccoli al rispetto delle regole della strade.

Nei giorni scorsi gli agenti del Comando di via Carlo Felice a Sassari sono stati nella piazza di Palmadula, dove hanno incontrato oltre ottanta tra bambine e bambini della scuola primaria. Attraverso un approccio ludico, con un linguaggio adatto alla platea e con giochi, colori e disegni, sono state insegnate loro le norme della sicurezza stradale.

I piccoli si sono poi divertiti alla guida di automobiline elettriche in miniatura con cui si sono destreggiati nell'imparare le regole del codice della strada, dopo aver disegnato e colorato loro stessi i cartelli. Dopo aver visto immagini di segnaletica e imparato il significato, al volante delle mini auto hanno seguito un percorso di guida sicura con i segnali disegnati da loro.

Al termine della mattinata, dopo aver superato un test, bambine e bambini hanno quindi ottenuto la “patente dello scolaro”.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del progetto “Laboratorio della Legalità”, che proseguirà il 19 maggio in piazza santa Caterina con l'istituto di San Donato.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata