In questi giorni presso le scuole secondarie di Montigeddu, le primarie di via Marconi e l’infanzia di Santa Vittoria, ha preso il via l’iniziativa “A scuola di orto”, un progetto voluto dall’amministrazione comunale di Sennori e dall’assessorato alla Pubblica istruzione.

Si tratta della creazione degli orti didattici per tutti i ragazzi dell’istituto comprensivo di Sennori insieme al corpo docente, il preside Stefano Manca e all’Istituto d'Istruzione Superiore Nicolò Pellegrini di Sassari. Le classi dell’Istituto comprensivo di Sennori hanno prima creato dei semenzai di zucchine, pomodori, angurie, melanzane, erbe, ecc., all’interno delle aule che, in queste ore, sono stati messi a dimora.

La responsabilità di istruire, educare e formare le giovani generazioni ha condotto, negli ultimi anni, la scuola a soffermarsi sull’importanza che assume oggi l’educazione alimentare e della salute, come processo finalizzato all’acquisizione del benessere fisico, psichico e sociale indispensabile per la crescita dei futuri cittadini. L’alimentazione infatti riveste un ruolo di fondamentale importanza nel processo di crescita dell’individuo.

La consapevolezza che proprio in età scolare si impostino e consolidino le abitudini alimentari del bambino, impone alla scuola l’assunzione di un ruolo determinante quale agenzia formativa anche in questo settore. Scopo primario deve essere la realizzazione e la diffusione di un processo di recupero di corrette abitudini alimentari ed educare in modo consapevole all’importanza della provenienza del cibo, per contribuire allo sviluppo di uno stile alimentare salutare, legato alle tradizioni culturali e culinarie del territorio, attraverso la riappropriazione del patrimonio alimentare regionale e nazionale. Il percorso “Cibo e alimentazione” coinvolge attivamente gli studenti e i docenti dell’Istituto Comprensivo di Sennori e gli studenti dell’Istituto Tecnico Agrario di Sassari in esperienze didattiche finalizzate alla valorizzare le produzioni orticole e al miglioramento della salute.

