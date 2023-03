Si apre domani al Tribunale dei minori, a Sassari, la prima udienza per stabilire se accogliere o meno l’istanza inoltrata dai genitori di Fulvio Baule, il pluriomicida di Ploaghe, in cui chiedevano di poter vedere e tenere con sé i loro nipotini. Il padre e la madre del muratore 40enne, accusato di aver ucciso i suoceri e di aver ridotto in fin di vita la ex moglie Ilaria Saladdino, davanti alla loro abitazione a Porto Torres, tramite il loro legale Maria Domenica Camboni hanno presentato ricorso per ottenere l’autorizzazione a poter incontrare e condividere dei momenti in compagnia dei nipoti di appena due anni, figli di Ilaria Saladdino e Fulvio Baule, secondo le modalità e gli orari stabiliti dal Tribunale, anche in un ambiente protetto.

Un contatto che i nonni paterni hanno perso a seguito del terribile omicidio, dopo che il reo confesso era stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, con divieto assoluto di incontrare i propri figli.

Domani verranno ascoltati i ricorrenti e Giusy Saladdino, affidataria e tutrice dei minori insieme al marito Franco Arras, nonché amministratrice di sostegno della sorella Ilaria.

