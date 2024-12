Arrestato dalla polizia locale il responsabile di due rapine aggravate nel centro storico di Sassari. A rendere nota l'informazione, stamattina in conferenza stampa al comando di via Carlo Felice, il comandante della polizia locale Gianni Serra e il maggiore Emanuele Fresi.

Sabato sera un giovane, appena maggiorenne, armato di coltello e coperto di passamontagna, aveva rubato 100 euro in un negozio di generi alimentari di via Università minacciando il dipendente alla cassa. Subito allertati gli agenti della Municipale, partivano le indagini che accertavano che, venerdì scorso, era stato compiuto, in un ulteriore esercizio di Sassari Vecchia, un altro furto di 150 euro in centro storico con modalità simili.

Alle 21 gli agenti del nucleo di sicurezza urbana notavano una persona, che corrispondeva alla descrizione della persona ricercata, e che si era appostata vicino a un minimarket. Il giovane, indossato un passamontagna e un cappuccio, entrava nell'attività e puntava il coltello verso il negoziante, il quale scappava in strada spaventato. A quel punto i poliziotti entravano e il 18enne, vistosi scoperto, cercava di nascondere l'arma senza successo. Bloccato e disarmato, finiva in arresto e condotto in carcere a Bancali.

Sequestrati il coltello, il passamontagna, uno strumento per infrangere i vetri delle macchine e una piletta. Sull'evento di venerdì sono ancora in corso le indagini per accertare con sicurezza l'autore del furto.



