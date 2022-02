Nascondevano in casa, nel centro abitato di Ittiri, droga e munizioni. Sorpresi dai carabinieri, mamma e figlio sono finiti in manette.

La scoperta a seguito di una perquisizione effettuata nella notte di sabato 19 febbraio, e dopo che i militari avevano fermato un giovane di Borutta con due dosi di cocaina, sorpreso nell’atto di acquistare la droga proprio dal giovane uscito dalla sua abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rilevare: 21 grammi di cocaina, 130 grammi di marijuana, 30 grammi di hashish, 5 munizioni per pistola, sostanza per il taglio dello stupefacente più materiale per il confezionamento, nonché alcuni bilancini di precisione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, e madre e figlio sono stati dichiarati in arresto.

Disposta la detenzione domiciliare per il giovane sorpreso in flagranza di reato mentre effettuava la cessione all’acquirente.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata