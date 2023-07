Dal palco piemontese di Nichelino al Consiglio comunale di Sassari. Le parole di Brian Molko dei Placebo contro la premier italiana rischiano di aprire un caso che coinvolge anche la città sassarese. «Giorgia Meloni razzista e nazista» ha detto uno dei due componenti della band inglese che si esibirà il 1° agosto allo stadio comunale "Vanni Sanna".

Il consigliere Mariolino Andrìa, candidato del centro-destra alle ultime elezioni, ha prodotto un'interpellanza rivolta al sindaco Campus, al presidente del Consiglio comunale Murru e all'assessora alla Cultura Useri che ha come oggetto «le azioni da intraprendere in relazione alle ingiurie e gravi offese verso la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni da parte di Brian Molko, il cantante dei Placebo verificatesi durante il concerto al Sonic Park di Stupinigi. Precisando che tale gruppo è stato “assoldato” dalla giunta Campus per un grande evento che dovrebbe rendere sublime a Sassari la serata del 1° agosto del corrente anno».

Il consigliere Andrìa chiede come intende muoversi il Comune «per evitare una sgradevole replica di quanto avvenuto al Sonic Park a Stupinigi e in che modo intenda censurare tale intervento anche attraverso la ricerca di una alternativa musicale e culturalmente più adeguata al prestigio della nostra città».

