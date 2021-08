Ricerche ancora in corso ad Alghero per una donna di cui non si hanno più notizie dallo scorso 3 agosto.

Si tratta di Giovanna Cilla, 66 anni, originaria di Benetutti, scomparsa dalla propria casa, in zona Maria Pia, martedì scorso, con indosso jeans, maglietta chiara e occhiali da vista.

L'ultima volta è stata notata camminare in zona Fertilia/Santa Maria la Palma lungo la strada vicinale monte Palmavera. In queste ore le forze dell’ordine, con l’aiuto dei volontari della Protezione civile, i cani molecolari e i droni, sono al lavoro per battere a tappeto diverse zone dell’agro di Alghero. Ma finora senza esito.

In tanti sono impegnati nelle ricerche, tra cui i volontari della Protezione civile di Uri arrivati con uomini e mezzi proprio per dare una mano. I familiari sono disperati e lanciano un appello a chiunque ritenga di avere elementi utili alle indagini. In caso di avvistamento occorre avvertire subito le forze dell'ordine.

