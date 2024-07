È stato assolto, ieri in tribunale a Sassari, Stefano Baldino, imprenditore sassarese rinomato nell’ambito della creazione di eventi con la sua “C&B Luxury”.

L’uomo era imputato con l’accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti perché, nel 2021, in un container parcheggiato a Predda Niedda nel cortile della sua attività furono trovati 11 kg di marijuana dai finanzieri della tenenza di Porto Torres. Nel corso dell’istruttoria era emerso, come peraltro dichiarato subito dallo stesso Baldino, che diverse persone avevano la disponibilità delle chiavi dell’azienda. Oltretutto, qualche mese dopo i fatti, un uomo di origine extracomunitaria era stato trovato nel deposito mentre sottraeva dei beni approfittando del fatto di avere proprio le chiavi.

In discussione la pm Ilaria Achenza aveva sollecitato l’assoluzione per l’imprenditore così come il legale della difesa Marco Manca che si era soffermato sulle prove in grado di scagionare il suo cliente. A disporre l’assoluzione “per non aver commesso il fatto” il giudice Paolo Bulla.

