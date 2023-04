Tentata effrazione questa notte in una casa del centro storico di Sassari. È stata via Cesare Mastinu la cornice dell’episodio che ha visto la rottura dei vetri di un’abitazione, causa tra l'altro della perdita di sangue dei presunti ladri.

E cresce l’allarme sicurezza nella zona e nello spiazzo specifico dove da tempo, denunciano gli abitanti, alcuni tossicodipendenti si fermano per assumere droga. L’angolo della piazzetta era ricoperto di feci, urina, siringhe e di fazzoletti intrisi di sangue, spazzatura e addirittura un water, tutto ripulito stamattina dall’intervento degli operatori dell’assessorato all’Ambiente. «Fanno i loro bisogni - denunciano i residenti -, si bucano e non ci lasciano dormire».

Un’80enne per paura non esce più di casa ed evita ormai anche di affacciarsi. Intanto la polizia municipale, subito intervenuta sul posto, indaga per risalire agli autori del tentato furto.

«Avevamo abbellito la via - riferisce Gianni Piras, presidente del Comitato San Cristoforo - mettendoci le piante e ridandole dignità ma hanno rubato tutto». Quel che è successo non fa arretrare i componenti dell’associazione: «Faremo tornare - promettono - tutto come prima. Abbiamo tante iniziative in programma per lo spiazzo».

