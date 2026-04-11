Degrado in centro storico a Sassari. Le due porte della torre di Sant’Andrea sono divenute un concentrato di spazzatura, e sulle antiche mura da tempo campeggiano scritte volgari che deturpano uno dei biglietti da visita della città. Come sottolineano i Riformatori Sardi e il loro coordinatore cittadino, Michele Saba, “era una torre che vigilava su una delle porte principali di Sassari”. E parte di una storia ormai preda dei vandali da anni. “Chiediamo- continua Saba - l'immediato ripristino delle porte ormai divenute ricettacolo di ogni genere di immondizia oltre ad una puntuale pulizia delle scritte che deturpano la facciata”. I Riformatori Sardi propongono anche un concorso di idee con cui coinvolgere la cittadinanza per la valorizzazione della torre. Ma non sono gli unici problemi della zona di corso Vico che presenta diverse criticità, dai furti frequenti all’imbrattamento di superfici, come quelli citati.

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