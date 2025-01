Un carrello della spesa e un passeggino sgangherato abbandonati sul lungomare di Balai, a Porto Torres. Comportamenti illeciti in una delle zone più frequentate della città.

In bella vista nel piazzale davanti alla chiesetta di Balai Lontano, uno degli spazi che distano oltre tre chilometri dal centro cittadino. Materiale scaricato dall’auto senza alcuno scrupolo, così dove capita.

Un fenomeno, quello del decoro e dell’ordine di ogni luogo, che passa dai comportamenti di ciascun cittadino. Bastano piccoli gesti, ma ripetuti, di maleducazione e inciviltà per rendere sporca e disordinata una città.

Una cattiva abitudine che si riscontra da più parti sul territorio e contribuisce ad accrescere la sensazione di degrado. Non una bella cartolina per la città e per il belvedere di Balai. E i costi di rimozione del materiale restano a carico del bilancio comunale.

La segnalazione arriva dai residenti che di certo non hanno gradito la sorpresa, una delle tante che ci riservano gli incivili.

© Riproduzione riservata