In campo, questa volta per vincere la sfida più difficile, per combattere le forme di prevaricazione del gruppo, le sue dinamiche tra i più giovani. David Suazo, sorride, ma l’ex bomber del Cagliari sa di dover colpire ancora, di calciare una palla per dire no alle forme del bullismo.

E’ uno degli ospiti d’onore della manifestazione organizzata dalla associazione benefica Gianni Fresu di Porto Torres, dove è in corso la due giorni, 24 e 25 aprile, dedicata al tema sociale della violenza psicologica, fisica e verbale tra i giovani.

“Un calcio al Bullismo” nella sua seconda edizione ha fatto registrare un’ottima presenza di pubblico e una grande partecipazione di ragazzi ai tornei di calcio Giovanissimi- Allievi, in attesa della partita tra ex professionisti nel pomeriggio al campo comunale. «Il messaggio più importante è condividere i valori e fare squadra», ha detto l'ex attaccante. Giovedì mattina la giornata era cominciata con un convegno dove l’argomento sul bullismo è stato affrontato da diverse figure istituzionali, tra cui la Carla Puligheddu, garante regionale per i diritti dell’Infanzia e Adolescenza.

