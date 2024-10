Si chiama Cheerleading ed è una disciplina sportiva che unisce elementi di ginnastica, danza e acrobazia. Il progetto lanciato dagli assessorati allo Sport e alle Politiche giovanili del Comune di Sennori, in collaborazione con la Pro Loco di Sennori, è diretto ad avvicinare i ragazzi allo sport come pratica di vita e come fonte di sano divertimento.

Per fare ciò è stato attivato un corso gratuito che si svolgerà da ottobre a giugno, con frequenza settimanale, nella palestra scolastica di Montigeddu, e avrà come insegnante la maestra di ballo Claudia Luiu. Il cheerleading è noto soprattutto come esibizione di supporto durante le partite di altre discipline sportive, ma è praticato anche come sport a sé, con specifiche competizioni agonistiche. Il corso che si svolgerà a Sennori formerà una squadra composta da bambine e bambini dai 5 anni in su, che potrà esibirsi con coreografie musicali acrobatiche durante gli eventi sportivi che si disputeranno a Sennori.

Le iscrizioni sono aperte da oggi, 4 ottobre, fino a venerdì 11 ottobre: i moduli per le richieste di iscrizione possono essere scaricati dai canali social della Pro Loco e del Comune di Sennori. La partecipazione alle lezioni è gratuita, è prevista solo una quota di 30 euro per l’assicurazione obbligatoria e per la divisa.

«Questo progetto vuole introdurre un’attività innovativa, inclusiva e divertente al fine di promuovere la socialità e abbattere allo stesso tempo gli stereotipi di genere. Speriamo che i sennoresi partecipino con entusiasmo all'iniziativa», dichiara l’assessora alle Politiche giovanili, Roberta Piredda.

