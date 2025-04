Buttati giù come birilli: tre dissuasori di cemento armato che delimitano la pista ciclopedonale davanti alla spiaggia di Balai sono stati divelti e danneggiati.

La sorpresa questa mattina, lungo la ex provinciale sp 81, a Porto Torres, dove sono in corso gli accertamenti per capire se sia stata una vettura ad imbattersi nelle strutture, posizionate tra la strada e la ciclabile, oppure se si sia trattato di un atto deliberatamente compiuto dai vandali. È certo, però, che ogni festa lascia le sue tracce, segni di danneggiamenti e mancato rispetto per il bene pubblico.

Questa mattina in tanti si sono fermati ad osservare i tre “panettoni” letteralmente sradicati dallo spartitraffico, senza neppure preoccuparsi di spostarli dalla carreggiata e metterli in sicurezza, evitando rischi per la viabilità e i mezzi in transito. Comportamenti che lasciano poco spazio al senso civico.

La segnalazione è pervenuta all’amministrazione comunale che, attraverso l'intervento della Polizia locale, ha provveduto alla rimozione e alla messa in sicurezza dell'area.

