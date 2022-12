Tre lettini per le visite specialistiche al reparto di Pediatria Ouc di Sassari. Non un dono qualsiasi, ma un gesto di enorme generosità che si ripete ormai da sei anni, testimonianza di un senso di sensibilità verso i piccoli pazienti in difficoltà.

Protagonista l’associazione sportiva culturale no-profit Gianni Fresu di Porto Torres, presieduta da Salvatore Fresu che anche quest’anno ha donato in beneficenza alla struttura ospedaliera, materiali e attrezzature medico-sanitarie.

Una sorpresa natalizia frutto del ricavato dell’evento svoltosi nel settembre scorso “Uniti per inseguire un sogno- 6° Trofeo Gianni Fresu”, risorse pari a 5. 500 euro destinate all’acquisto di tre lettini, messi a disposizione dei medici dell’unità operativa di Pediatria per facilitare il loro lavoro a contatto con i piccoli pazienti.

La cerimonia di consegna si è tenuta nella sala conferenze del Palazzo del Marchese a Porto Torres, alla presenza del medico pediatra Antonello Pippia che si è detto orgoglioso di collaborare ormai da sei edizioni con il sodalizio no profit, sorto nel 2015 in memoria di Gianni Fresu e allo scopo di sostenere i bambini meno fortunati attraverso donazioni benefiche. Presente alla cerimonia anche l’assessore al Patrimonio, Alessandra Carta, che ha ringraziato per il grande gesto.

«Un grazie particolare lo devo fare a tutta la cittadinanza che ci aiuta a far crescere la manifestazione tanto attesa nell’estate turritana – ha sottolineato Salvatore Fresu – e ci consente di inseguire un sogno, quello di poter sostenere ancora i bambini in difficoltà».

