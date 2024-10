Vincenzo Mazzacane, il kennel di Porto Torres, allevatore di cani che negli anni ha raggiunto risultati eccellenti, sale ancora una volta sul podio. La settimana scorsa a Celje, in Slovenia, dal 4 al 6 ottobre, è andato in scena l’European dog show, il campionato europeo di bellezza con 15.000 cani arrivati da tutto il mondo per portare a casa il titolo.

Tanti i partecipanti anche dall’Italia, ben 2.180, per una iniziativa di successo che ha fruttato 10 titoli europei nelle diverse razze e decine di piazzamenti sul podio. Fra questi anche Vincenzo Mazzacane, che ha realizzato due vittorie: la femmina Que campionessa Europea come miglior soggetto della razza in assoluto (Bob), il cane Coco campione europeo come miglior giovane della razza in assoluto (Jbob).

Ha partecipato anche Sid, campione del mondo, arrivato secondo. Quest’ultimo, di proprietà sempre di Mazzacane, è stato allevato in Norvegia. Alla manifestazione hanno partecipato anche cani arrivati dall’Australia, Indonesia, Argentina, Usa, Cina, Islanda e Giappone.

© Riproduzione riservata