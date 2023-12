La luce della pace, simbolo di armonia e fratellanza, un dono che gli scout Agesci hanno fatto al consiglio comunale di Porto Torres.

La luce proviene dalla Chiesa della Natività a Betlemme, dove da moltissimi secoli arde perennemente una lampada alimentata dall’olio donato a turno da tutte le Nazioni cristiane della Terra. Ogni anno, nel mese di dicembre, dalla fiamma ne vengono accese altre che vengono poi diffuse in tutto il mondo come simbolo di pace e unione fra i popoli.

La cerimonia durante la riunione dell’assemblea civica, che rappresenta tutta la comunità turritana. A donarla uno dei rappresentanti degli Agesci, Luca Muru, che è stato ringraziato per il nobile gesto e per le parole di buoni propositi che in quel momento ha voluto spendere a nome di tutti gli scout di Porto Torres, sottolineando l'importante ruolo educativo che essi svolgono.

Il prezioso dono è stato fatto in un periodo in cui si ha davvero bisogno di costruire la pace per sedare i conflitti in atto che portano dolore e distruzione e seminano la morte tra la popolazione civile inerme. Un gesto simbolico potente che molti si augurano possa essere rinnovato ogni anno.

