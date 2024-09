Muscoli super naturali, senza trucchi né scorciatoie. Raimondo Serra, giovane atleta algherese di 20 anni, ha intrapreso un percorso ambizioso e impegnativo nel mondo del Natural Bodybuilding. Dopo una preparazione di 14 settimane, caratterizzata da una dieta rigorosa senza concessioni e cinque allenamenti settimanali con sessioni di cardio al mattino, Raimondo è pronto a debuttare nella sua prima gara ufficiale.

Si tratta del Grand Prix Rome Natural Gladiator NBFI, una competizione che rappresenta per lui una tappa importante nel suo percorso sportivo. Raimondo gareggerà nelle categorie Men’s Bodybuilding First Time, Under 24 e Open, dove avrà l’opportunità di confrontarsi con altri atleti emergenti e dimostrare i risultati del suo duro lavoro.

Per Raimondo, il Natural Bodybuilding non è solo uno sport, ma una vera e propria filosofia di vita. Questa disciplina richiede infatti grande rigore e dedizione, sia fisicamente che mentalmente. Al contrario del bodybuilding tradizionale, il Natural Bodybuilding pone un accento fondamentale sul raggiungimento della miglior forma fisica possibile senza l’uso di sostanze dopanti. Questo aspetto è cruciale per Raimondo, che desidera trasmettere a tutti, in particolare ai giovani, l’importanza di coltivare il proprio benessere fisico e mentale in modo sano e naturale.

Il suo obiettivo è avvicinare la sua comunità, in particolare i giovani di Alghero, a questa disciplina, facendone comprendere i benefici sia dal punto di vista fisico che mentale, e stimolando la consapevolezza che il raggiungimento di una grande forma fisica non passa per scorciatoie, ma per la disciplina e la costanza.

L’evento: Grand Prix Rome Natural Gladiator NBFI

Raimondo Serra parteciperà al Grand Prix Rome Natural Gladiator NBFI il prossimo 21 settembre 2024 a Roma, presso il Teatro Italia. Questa gara rappresenta un importante palcoscenico per Raimondo, in quanto servirà a ottenere la qualifica per il 16° Campionato Nazionale NBFI & International Championship INBA, che si terrà a Firenze dall’11 al 13 ottobre 2024.

La competizione è un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di Natural Bodybuilding e per chiunque desideri supportare Raimondo in questa sua straordinaria avventura. Le categorie in cui gareggerà includono la Men’s Bodybuilding First Time, la Under 24 e la Open.

