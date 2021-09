L'obiettivo è quello di ripartire. Nonostante la pandemia da coronavirus, la Pro loco Bastiano Unali di Cossoine guidata dal presidente Piero Foddanu non vuole perdersi per strada e ha deciso di convocare un'assemblea straordinaria, in programma per venerdì 24 settembre alle 18, nella sala conferenze della Casa Parrocchiale.

“La Pro Loco di Cossoine – ha dichiarato Foddanu –, quale ente no profit, ha di recente formalizzato la propria trasformazione in Associazione di promozione sociale, e verrà iscritta al registro nazionale del terzo settore. Come tale, sarà normativamente organizzata secondo le norme di cui al Codice del Terzo settore, il quale disciplinerà i rapporti tra gli Enti Pubblici e gli Enti del Terzo Settore. La riforma continua a prevedere il coinvolgimento di questi ultimi nella programmazione delle pubbliche amministrazioni per la gestione di servizi sociali nei settori di attività d’interesse generale. La fitta rete delle Pro Loco rappresenta infatti un importante patrimonio di impegno volontario al servizio delle comunità locali, nonché una risorsa preziosa per la tutela e la promozione dei nostri territori. Il ricorso allo strumento delle pro loco sarà pertanto ulteriormente riconosciuto nell’ambito dei rapporti pubblici, in quanto è stata rafforzata la possibilità di stipulare convenzioni con le associazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento di servizi, purché a condizioni più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”.

Nel corso degli anni, la Pro loco di Cossoine ha organizzato una serie di iniziative, tra cui la rappresentazione teatrale La Disfatta e l'Impero che ha varcato anche i confini isolani.

“Al di là della collaborazione o meno con gli enti pubblici – ha concluso Piero Foddanu –, la Pro Loco di Cossoine ha anche una sua autonomia privatistica, principalmente fondata sull’opera di volontariato dei soci”.

