«Grandi interventi realizzati durante i suoi mandati da Sindaco per venti anni, nonché al suo impegno politico nel valorizzare la comunità nei contesti civili e sociali».

Questa la motivazione con cui la Giunta comunale di Cossoine presieduta dalla sindaca Sabrina Sassu ha deciso di intitolare l'anfiteatro comunale all’insegnante, Sebastiano Piras, noto Bastiano, recentemente scomparso.

Sindaco dal 1980 all'aprile 2000, per un totale di quattro mandati, nei primi anni ottanta riuscì a trasformare l’area espropriata di “Su Cannadeddu”, realizzandovi importanti opere pubbliche rese fruibili a tutta la cittadinanza: lo stesso anfiteatro comunale con annessi campi sportivi, la piazza rossa, la ristrutturazione e adeguamento della Biblioteca comunale e Centro sociale e la scuola materna comunale.

Per la Giunta Sassu è «doveroso riconoscere l’alto senso civico e politico, lo spirito di servizio, l’amore per la giustizia del Sindaco Bastiano Piras e l’importante apporto dello stesso al progresso civile della comunità intitolando allo stesso una delle opere, da lui fortemente volute e realizzate quali l’Anfiteatro comunale, sito in Via Enrico Berlinguer, mediante apposizione di una targa: “Anfiteatro comunale Bastiano Piras”», sottolineando anche «il profondo impegno di Bastiano Piras nel valorizzare il territorio anche dal punto di vista socio-culturale stimolando la partecipazione a grandi eventi teatrali e musicali e dimostrando grande sensibilità per l’implementazione dell’ufficio servizi sociali».

© Riproduzione riservata