Si terrà martedì 4 aprile alle 18, nel salone parrocchiale di Cossoine, un’assemblea pubblica promossa dall’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Sabrina Sassu per illustrare il progetto che prevede l’impianto di generatori eolici nel territorio comunale.

Nello specifico si tratta del “Parco Eolico Aregu” che dovrebbe interessate anche i territori comunali di Giave e Cheremule, per il quale la società promotrice ha presentato al Ministero della Transizione Ecologica l’istanza per l’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale. Il progetto prevede l’impianto di sette generatori alti oltre 200 metri.

Il comune invita la popolazione a partecipare, spiegano gli amministratori, «in modo da essere informati e per palesare eventuali osservazioni che si potrebbero opporre a tale progetto. Dimostriamo con la nostra presenza – concludono – l’alto spirito civico che abbiamo dimostrato di aver già in altre occasioni per la difesa del nostro territorio». Nel paese del Meilogu è presente anche un attivissimo comitato che in passato si era già battuto contro il Termodinamico.

