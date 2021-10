La Corsa in Rosa cresce. Non più solo evento sportivo e sociale, ma anche culturale e artistico, spalmato su tre giorni ricchi di iniziative e testimonial. La decima edizione dell'evento organizzato da Luca Sanna ha anche per la prima volta il finanziamento della Regione Sardegna, come sottolineato questa mattina in conferenza stampa. L'appuntamento è per il 15, 16 e 17 ottobre a Sassari.

Il patron Luca Sanna ha evidenziato numeri e novità della Corsa in Rosa: “Abbiamo iniziato dieci anni fa con una corsa libera e 600 partenti, ora siamo arrivati a 5.000 presenze. Domenica alle 9, con partenza da piazza d'Italia, ci sarà per la prima volta anche la corsa dedicata agli agonisti, su un percorso cittadino di 6 chilometri”.

La corsa a passo libero sarà invece aperta alle 10 dalle cinque opinion leader, tutte donne: Susy Ronchi, fondatrice di Giulia, Giornaliste Sardegna; la cantautrice Claudia Aru; l'avvocato ed ex consigliere regionale Anna Maria Busia, la direttrice generale della Dinamo basket Viola Frongia e l'ex presidente della Uildm ed ex consigliere comunale Francesca Arcadu.

Il taglio simbolico del nastro è previsto per venerdì alle 10. In serata uno spettacolo con alcune voci femminili sarde come Maria Luisa Congiu.

Sabato alle 18.30 talk show dedicato al tema sulla violenza alle donne e anche alla violenza di genere. A seguire lo spettacolo del comico Gianluca Impastato.

Domenica quindi il gran giorno della corsa con le magliette rosa.

