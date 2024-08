Tre giorni di spettacolo e divertimento nel borgo turistico di Valledoria dove, domani 29 agosto, venerdì 30 e sabato 31, è in programma la quinta edizione della Corsa alla Stella, una giostra equestre che coinvolge centinaia di turisti, organizzata dall’Associazione Ippica Codaruinesa.

Si parte alle 19 con la Sartigliedda e i tamburini di Oristano protagonisti di performance e abilità a cavallo in compagnia delle pariglie di Ovodda, Ittiri e Valledoria. Al termine sul palco lo show del comico Giuseppe Masia.

Venerdì sarà la giornata dedicata alla Corsa alla Stella, sempre dalle 19, la cui giostra consiste in una corsa al galoppo dei cavalieri per cogliere, con la propria spada, la stella sospesa. Una gara che accompagnerà gli appassionati fino a tarda sera.

Sabato sarà la volta della Pentolaccia in maschera a cavallo lungo la strada del litorale di San Pietro a Mare. Si tratta di una giostra equestre in cui si corre in gruppi di pariglie di 3 o 2 binomi su una pista lunga 300 metri situata nel centro abitato di Valledoria, in via de Gasperi. La manifestazione prevede la presenza di stand con musica e food&drink. L'evento è patrocinato dal Comune di Valledoria.

