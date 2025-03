Il comune di Tissi ospita domani, domenica 16 marzo, la gara agonistica, camminata ludico motoria e gara non competitiva e dimostrativa per bambine e bambini.

L’evento “Corri con noi” è un’occasione di divertimento, di aggregazione e sport per sostenere, con una raccolta fondi, il piccolo coro Piccole note di Tissi nelle sue trasferte. Il ritrovo e il ritiro dei pettorali in programma alle 9 presso la ExMa, con partenza per la gara podistica alle 10.30. A seguire la camminata ludico motoria.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione il Comune ha disposto l’ordinanza di divieto di transito nelle vie Dante, Serra e via Municipale dall’incrocio di via Diaz a via Sardegna.

Inoltre è previsto il divieto di circolazione temporaneo esclusivamente per il tempo strettamente necessario per consentire lo svolgimento della competizione podistica dalle 9.30 fino alle 13 in ogni caso fino al termine della manifestazione, nelle vie Paris de Idda, Brigata Sassari, via Roma, via Diaz, via Mulas e anche via Risorgimento e via G. Pinna. In seguito ritrovo all’exMa dove sono stati allestiti stand con cibo, vino e bibite.

